Черная пятница - это период распродаж, к которому присоединяются многие украинские магазины.

Черная пятница или Black Friday - это всемирно известный период распродаж и гигантских скидок. Магазины по всему миру присоединяются к этой инициативе, пытаясь привлечь клиентов низкими ценами. Украинские компании тоже вводят такую практику.

Покупателям в этот период нужно быть осторожнее. Ведь помимо реальных скидок в Черную пятницу можно столкнуться с мошенничеством. Покупая товар по акции, не доверяйте незнакомым продавцам. А мы расскажем, когда Черная пятница ожидается в крупнейших украинских магазинах.

Когда Черная пятница в 2024 году

Традиционно распродажи проводятся в последнюю пятницу осени. Черная пятница 2024 наступит 29 ноября. Большинство магазинов растягивают период акций на одну-две недели, чтобы привлечь больше клиентов.

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История Черной пятницы

Черная пятница появилась в США и наиболее популярна именно в этой стране. В этот период американцы любят покупать подарки к Рождеству с большой скидкой. Многие люди берут отгул в этот день, чтобы сделать долгожданную покупку.

Появилась Черная пятница в США в 60-ых годах прошлого века. Магазины придумали проводить распродажи между Днем благодарения и Рождеством. Хотя продавцы устанавливали большие скидки на товары, прибыль всё равно была значительной из-за большого наплыва покупателей.

С тех пор событие устраивают каждый год на следующий день после американского Дня благодарения (последний четверг ноября). Считается, что эту пятницу назвали "черной" из-за огромных пробок. На дорогах скапливается множество машин охотников на скидки.

Черная пятница в 2024 году в разных магазинах

Некоторые магазины уже объявили о скидках на Черную пятницу в этом году:

Товары для дома и бытовую химию в Eva можно будет купить с большой скидкой с 29 ноября. Сервис анонсирует скидки до 50%, ночные акции и "товар дня" на каждую дату этого периода.

можно будет купить с большой скидкой с 29 ноября. Сервис анонсирует скидки до 50%, ночные акции и "товар дня" на каждую дату этого периода. Розетка проводит распродажу стартует 29 ноября. Самые большие скидки ожидаются на бытовую технику, одежду, товары для дома и детские товары.

проводит распродажу стартует 29 ноября. Самые большие скидки ожидаются на бытовую технику, одежду, товары для дома и детские товары. В мультимаркете Аврора скидки будут на протяжении нескольких дней с 29 ноября. Выгоднее всего тут покупать товары для красоты и гигиены, а также бытовую химию.

скидки будут на протяжении нескольких дней с 29 ноября. Выгоднее всего тут покупать товары для красоты и гигиены, а также бытовую химию. Компания Алло решила начать Черную пятницу одной из первых в Украине - распродажи начнутся 17 ноября и продлится до 26 ноября. В магазине обещают установить скидки до 70% на гаджеты и бытовую технику, а также повербанки и спортивные товары.

решила начать Черную пятницу одной из первых в Украине - распродажи начнутся 17 ноября и продлится до 26 ноября. В магазине обещают установить скидки до 70% на гаджеты и бытовую технику, а также повербанки и спортивные товары. В MAUDAU Черная пятница пройдет с 13 ноября по 2 декабря. За три недели покупатели смогут приобрести алкоголь, продукты питания, товары для дома и здоровья со скидкой до 65% и доставкой по всей Украиной.

Черная пятница пройдет с 13 ноября по 2 декабря. За три недели покупатели смогут приобрести алкоголь, продукты питания, товары для дома и здоровья со скидкой до 65% и доставкой по всей Украиной. Официальный магазин Samsung устраивает период скидок в течение 10 дней с 29 ноября. Покупателям, которые воспользуются акцией, дадут бесплатную гарантию на товар на 1 год.

устраивает период скидок в течение 10 дней с 29 ноября. Покупателям, которые воспользуются акцией, дадут бесплатную гарантию на товар на 1 год. Черная пятница в гипермаркете Эпицентр наступит 29 ноября и может продлиться несколько дней. Компания анонсировала скидки до 70% на плитку и обои, а также 60% на люстры, матрасы и ковры.

наступит 29 ноября и может продлиться несколько дней. Компания анонсировала скидки до 70% на плитку и обои, а также 60% на люстры, матрасы и ковры. Магазин одежды и аксессуаров Intertop также присоединится к распродажам 29 ноября. Период акций могут продлить на несколько дней, а сами скидки достигнут 90%.

также присоединится к распродажам 29 ноября. Период акций могут продлить на несколько дней, а сами скидки достигнут 90%. В Kasta Черная пятница 2024 продлится с 21 по 29 ноября. Здесь можно будет купить аксессуары, одежду, обувь, спортивные и хозяйственные товары.

Черная пятница 2024 продлится с 21 по 29 ноября. Здесь можно будет купить аксессуары, одежду, обувь, спортивные и хозяйственные товары. Магазин косметики и духов Notino анонсирует неделю скидок с 25 ноября по 1 декабря. Скидки ожидаются в размере 15-30%, а для многих товаров будет действовать бесплатная доставка.

Большинство производителей обещают, что акции на товар будет распространяться не только в физических магазинах, но и на онлайн-покупки.

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