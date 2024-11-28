В Украине стремительно растут цены на лук: сколько теперь стоит килограмм

Отмечается, что цены на лук в Украине уже превышают прошлогодние показатели в среднем на 16%.

Украинские фермеры получили возможность повысить цены на репчатый лук. Причиной подорожания стало увеличение спроса при ограниченном предложении качественного продукта.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что качественный лук предлагают к продаже по цене 12-17 грн/кг ($0,29-0,41/кг), что в среднем на 35% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

В настоящее время цены на лук в Украине уже превышают прошлогодние показатели в среднем на 16%. При этом аналитики считают, что ситуация искусственно созданная, потому что хозяйства просто отказываются от продавать лук по текущим ценам, создавая дефицит.

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По мнению экспертов, если данная тенденция на рынке укрепится, то импорт лука в Украину в текущем сезоне может начаться ранее традиционных сроков.

Цены на лук в супермаркетах Украины

В Auchan овощ отдают по 15,90 грн/кг.

При этом в АТБ его можно купить по 15,89 грн/кг.

В Сильпо цены на лук стартуют от 18 гривень за килограмм.

Цены на продукты в Украине - последние новости

В Украине стабилизировались цены на овощи борщового набора. Остановить подорожание картофеля удалось благодаря импорту.

Кроме того, после непродолжительного снижения цен неделей ранее, вновь подорожали тепличные огурцы.

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