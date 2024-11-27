Отмечается, что одной из причин подорожания популярного продукта стал рост себестоимости.

Осенью цены на яйца в Украине резко подскочили. На стоимость этого популярного продукта повлияли ряд факторов.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопко в комментарии "Факты ICTV" рассказал, что одна из причин скачка цен - рост себестоимости. Он напомнил, что выросли цены на фуражную пшеницу, кукурузу, подсолнечный шрот, что потянуло цены на корма, а значит и расходы на содержание кур.

Кроме того, поднялись цены на электроэнергию, которая с наступлением холодов будет использоваться все чаще, а значить увеличатся расходы.

Видео дня

"Есть сезонный фактор, в частности уменьшается предложение от домохозяйств, которое является стабильно высоким с мая по сентябрь", - отметил Гопка.

По его мнению, цены на яйца в Украине продолжат расти зимой из-за расходов на обогрев, освещение, но стабилизируются весной, когда увеличится предложение.

Почем куриные яйца в Украине

В АТБ самые дешевые яйца можно купить по 74,50 гривни за десяток.

При этом в Сильпо цены стартуют от 68,99 гривни за десяток.

В Auchan этот популярный продукт можно купить по 64 гривни за десяток.

Начальник управления закупок молочных и замороженных товаров сети супермаркетов Varus Максим Каминский рассказал, что в Украине за последние полтора месяца цены на куриные яйца существенно выросли.

Закупочная стоимость яиц от отечественных производителей поднялась примерно на 50% - с 35 до 62 гривни, что также привело к аналогичному росту цен для конечных потребителей. Прогнозы по стабилизации цен остаются неопределенными, но возможны два основных сценария.

Вас также могут заинтересовать новости: