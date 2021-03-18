Законопроектом предлагается разрешить заключать коллективные трудовые договоры не только между юридическим лицом и коллективом, но и между физическим лицом — предпринимателем и его сотрудниками.

Кабинет Министров внесет в парламент законопроект об усилении защиты прав сотрудников.

Такое решение было принято в ходе заседания правительства.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что законопроектом предлагается разрешить заключать коллективные трудовые договоры не только между юридическим лицом и коллективом, но и между физическим лицом-предпринимателем и его сотрудниками.

«Также любые изменения в коллективных трудовых договорах будут невозможны без подробного объяснения и ознакомления всеми сотрудниками. Тут мы внедряем конкретную директиву Европейского союза. Законопроектом предлагается усилить права сотрудников в вопросах, касающихся увольнения», — рассказал глава правительства.

Кроме этого, проект закона должен помочь бороться с дискриминацией при приеме на работу.

Что этому предшествовало

3 февраля 2020 года правительство Украины объявило старт программы "Доступные кредиты 5-7-9%", оценивая ее потенциал в 2020 году в 50 тысяч кредитов.

17 июня Кабинет министров упростил доступ бизнеса к кредитам, которые выдаются представителям малого и микробизнеса в рамках программы "5-7-9", смягчив требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса и сняв ограничения по направлениям использования средств и максимальной сумме кредита.

28 декабря Кабмин внес изменения в программу льготного кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%", расширяющие число претендентов, которые смогут получить финансовую помощь в рамках этой госпрограммы.

С момента старта программы банки-участники выдали 8916 кредитов на общую сумму 21,4 миллиарда гривень.

По состоянию на 24 февраля 2021 года предельную сумму помощи предпринимателям по программе "5-7-9" увеличили до 400 тысяч евро.

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Автор: Елена Коваленко