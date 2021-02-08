Принятие закона будет способствовать уменьшению незадекларированного труда в Украине, легализации заработной платы и усилению защиты работников.

Сегодня, 8 февраля, на внеочередном заседании правительство одобрило проект Закона "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно определения понятия трудовых отношений и признаков их наличия".

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Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что принятие закона будет способствовать уменьшению незадекларированного труда в Украине, легализации заработной платы и усилению защиты работников.

"Правительство продолжает трудовую реформу и активно работает над совершенствованием законодательства о труде. Увеличение количества официально оформленных работников путем легализации трудовых отношений будет способствовать обеспечению их социальных потребностей и экономическому росту Украины", - цитирует пресс-служба министра экономики Игоря Петрашко.

Документом предусматривается определение на законодательном уровне понятие трудовых отношений и внедрение принципа презумпции наличия трудовых отношений. Так, законопроектом определяется 7 признаков их наличия, в частности, выполнение лицом работы по поручению и под контролем лица, в интересах которого выполняются работы; выполнение работы на определенном рабочем месте с соблюдением установленных правил внутреннего трудового распорядка; систематическая выплата лицу, выполняющему работу, вознаграждения и т.д.

При этом работа может быть признана выполняющейся в рамках трудовых отношений, если имеются крайней мере три из семи признаков. В таком случае стороны обязаны заключить трудовой договор, а работник должен быть обеспечен необходимым социальным пакетом, в частности, отпусками, больничными, наличием гарантий и компенсаций по сохранению места работы.

"Также документом урегулирован вопрос правопреемства в трудовых отношениях и процедура предупреждения работников о соответствующих изменениях. Это сделает процесс передачи бизнеса или организации новому владельцу более прозрачным и понятным для коллектива и усилит правовую защиту работников от незаконного увольнения", - сказано в сообщении.

Что этому предшествовало

4 февраля Верховная Рада приняла закон, предусматривающий усовершенствование правового регулирования дистанционного и надомного труда.

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Автор: Екатерина Жирий