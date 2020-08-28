Работа по уменьшению уровня безработицы продолжается, отмечают в Комитете Рады.

В последнее время в Украине замедлился рост количества безработных. В апреле статус безработного получили 149 тысяч украинцев, в мае – 97 тысяч, в июне – 75 тысяч граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

"Сегодня в базе Государственной службы занятости зарегистрирована 61 тыс. вакансий", - говорится в сообщении.

С марта по июль трудоустроить удалось 253,5 тыс. граждан, из них -175 тысяч безработных.

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Отмечается, что больше всего украинцев нашли новое рабочее место в сельском хозяйстве – 45% от общего количества соискателей, далее – перерабатывающая промышленность (14%) и сфера торговли (13%).

Так, для сохранения рабочих мест правительство вместе со службой занятости наработали алгоритм поддержки малого и среднего бизнеса.

"Предприниматели, которые сократили или прекратили свою деятельность, имели возможность оформить пособие по частичной безработице. Это дало возможность осуществить выплаты и сохранить рабочие места 366 тысячам граждан", - рассказали в Комитете ВР.

Напомним, 19 августа 2020 года Кабинет министров Украины предложил сохранить программу помощи по частичной безработице после окончания карантина, введенного для борьбы с COVID-19.

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Автор: УНИАН