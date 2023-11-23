ООО "Интерпайп Нико Тьюб" (входит в группу Интерпайп Виктора Пинчука), который судится с Укргаздобычей по закупке обсадных труб для добычи природного газа, пытался удалить из зала судебных заседаний Хозяйственного суда г. Киева представителей СМИ. Соответствующее ходатайство в суде заявила представитель ООО "Интерпайп Нико Тьюб" Елена Колесова.

"Заявляем ходатайство о недопущении представителей СМИ к судебному заседанию. В данном судебном заседании будут освещаться и исследоваться определенные коммерческие нюансы участка Укргаздобычи и других субъектов хозяйствования. Просим суд вынести постановление о недопущении представителей СМИ", - отметила Елена Колесова

При этом, почему Интерпайп ранее не обращался с ходатайством о закрытом слушании, а заявил его только увидев в судебном зале СМИ, представительница Интерпайп Нико Тьюб объяснить не смогла.

Видео дня

В рамках указанного дела Интерпайп пытается признать недействительным договор на поставку обсадных труб, заключенный с американской компанией по результатам публичных торгов. Американская компания выиграла тендер, предложив ставку на 50 миллионов гривень меньше, чем Интерпайп. Торги проходили на площадке Prozorro.

"Интерпайп своим иском фактически вмешивается в хозяйственную деятельность Укргаздобычи и пытается расторгнуть договор между двумя хозяйственными лицами", - заявил во время заседания представитель АО "Укргаздобыча" Юрий Малярчук.

Суд отклонил ходатайство Интерпайпа и разрешил представителям СМИ остаться.

Напомним, ранее СМИ опубликовали расследование о том, что Интерпайп (ООО "Интерпайп-М") продолжает работать в России и платит там налоги. В частности, и НДС.