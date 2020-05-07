Информация чтобы выжить. Почему бизнесу не стоит економить на infotech-сервисах

Кризис вносит свои коррективы в работу бизнеса. 80% украинских предпринимателей придется перестроить бизнес-процессы и начать работать по-новому.

Рассказываем, как одно IT-решение поможет добиться максимальной эффективности на любом расстоянии.

В апреле, в разгар карантина, продуктовая IT-компания ЛІГА:ЗАКОН вышла на рынок с новым решением LIGA360, которое закрывает основные боли бизнеса в непростой период. Инфотек-сервис рассчитан на любой размер предприятий (от малого предпринимательства до крупнейших холдингов) и помогает взять под контроль управление рисками, связанными с информацией. В LIGA360 финансовый департамент может следить за выплатами государству налоговых обязательств, юристы – отслеживать законодательные изменения, а пиар-менеджеры – мониторить активности собственные и действия конкурентов в медиапространстве.

Кроме того, SaaS-решение LIGA360 дает ряд значимых преимуществ для руководителей и профильных специалистов:

Повышение эффективности в деловых коммуникациях

Компания предлагает забыть о правилах выбора коммуникаторов и вести бизнес-чаты внутри LIGA360. Встроенный чат работает на смартфоне и компьютере, а специальный телеграм-бот сигнализирует о появлении сообщений.

Автоматизация отслеживания изменений в законодательстве, судебных делах и состоянии недвижимого имущества

Установка специальных «маяков» занимает у пользователя до 5 минут, а в случае изменений, пользователь получает уведомление об изменениях. Функция рекомендована в первую очередь бухгалтерам и юристам, а также руководителям, которым нужно держать в голове.

Сегментация информационных потоков

Агрегационный виджет «Мои новости» позволяет регулировать количество информации и настроить только те источники СМИ, которым доверяете. Ленты новостей можно формировать по тематикам, читать свою ленту в личном телеграм-канале, составлять собственные инфодайджесты и делиться ими с коллегами.

Оценка рыночной ситуации и построение стратегии реагирования на внешние риски

LIGA360 помогает руководителям анализировать действия всех игроков рынка. Работа над конкурентным анализом «вручную» происходит на основании множества открытых источников и часто забирает много часов сначала на подготовку, а потом и на обсуждение. В сервис же информация поступает из медиа, государственных реестров, тендерных площадок и правого поля и делится на кластеры – данные по конкурентам, партнерам, своей компании. Это помогает руководителю или собственнику бизнеса сложить полноценную картину о ситуации на рынке и вместе с командой составить план действий.

LIGA360 поставляется в комплекте с отдельными продуктами компании ЛІГА:ЗАКОН или комплексными решениями для бизнеса или роли (топ-менеджер, юрист, бухгалтер, маркетолог). Перед покупкой действует льготный trial-период на экосистему и в нее встроенные продукты.