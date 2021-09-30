"Изменения тарифных преференций стран дальнего зарубежья не происходили давно, - рассказывают эксперты "Евротерминала". - Перечень стран был утверждён ещё в 2009 году. Данные за май 2020 года говорят, что в нем было 153 страны. 103 из них являлись развивающимися, 50 оставшихся - менее развитые".

Эксперты "Евротерминала" также напоминают, что страна, желающая получить статус "развивающейся", чтобы претендовать на получение тарифных преференций, должна иметь уровень дохода, определенный Всемирным банком, не ниже "низкого" или "ниже среднего".

"Валовый доход на одного человека в стране, претендующей на такой статус, не должен составлять меньше $4045", - комментирует "Евротерминал".

Как дела обстоят сегодня

"Евразийский экономический союз принял решение пересмотреть тарифные преференции для третьих стран мира. 5 марта этого года было принято решение об исключении 75 развивающихся стран и 2 "наименее развитых" - это было утверждено на заседании Совета Евразийской экономической комиссии", - сообщают эксперты "Евротерминала".

Преференции ЕАЭС предполагали освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин на отдельные товары, которые экспортируются из наименее развитых стран. Кроме этого, предполагается также и снижение таможенных пошлин на 25% на некоторые виды продукции из развивающихся стран.

"Мясо, рыба, овощи, фрукты, некоторые сырьевые товары и товары с низкой степенью переработки - они все относятся к числу товаров, которые попадают под тарифные преференции. Этот перечень был утверждён ещё в 2017 году", - рассказывает "Евротерминал".

Какие причины для сокращения списка

"Еще раньше ЕЭК отметили, что утвержденный в 2009 году перечень не соответствует основной задаче списка, - объясняют эксперты "Евротерминала". - Главным посылом списка была помощь развивающимся странам. Около 75% стран в данном перечне по своим экономическим показателям давно не имеют низкий уровень дохода, а значит - нужды в подобных пошлинах нет. Так что пересмотр списка вполне логичный".

Как известно, из списка исключили следующих импортеров: Турция, Аргентина, Китай, Южная Корея, Бразилия.

"Евротерминал": "Негативное влияние на торговлю возможно"

Как объясняет "Евротерминал", негативное влияние на торговлю возможно и вполне ожидаемо. Импорт из вышеперечисленных стран предусматривает повышение пошлин, а значит - удорожание продукции, влекущее за собой уменьшение объемов импорта и повышение роста цен на товары.

Автор: Иван Бойко