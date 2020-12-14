За девять месяцев 2020 года, по официальным данным, за рубежом трудоустроились 61,9 тысячи украинцев.
Об этом сообщили в Государственном центре занятости, сообщает "Радио Свобода".
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Больше всего украинцев в этом году поехало работать на Кипр (12,3 тысячи человек), в Польшу (4,7 тысячи человек), Либерию (1,9 тысячи человек), Панаму (1,8 тысячи человек), на Маршалловы острова (1,8 тысячи человек), в Бельгию (1,6 тысячи человек), отметили в ведомстве.
Официально трудоустроились в России в 2020 году 88 человек.
В Государственном центре занятости сообщили, что до второго полугодия 2019 года соответствующая отчетность подавалась один раз в год, поэтому поквартальных данных, которые бы позволили сравнить показатели девяти месяцев 2020 года с аналогичным периодом 2019 года, нет. Однако есть данные за второе полугодие прошлого года: тогда агентствами по трудоустройству за рубежом было оформлено 63,6 тысячи украинцев, из них в Россию уехали на работу 79 человек.
Крупнейшими потоки трудовых миграций в 2019 году были в Польшу (14,2 тысячи человек), на Кипр (10,7 тысячи человек), в Германию (5 тысяч человек), Великобританию (4,3 тысячи человек), Грецию (4 тысячи человек), Чехию (3,3 тысячи человек), на Маршалловы Острова (2,8 тысячи человек).
Безработица в Украине
- Уровень безработицы в Украине в январе-марте 2020 года по сравнению с 4-м кварталом 2019 года сократился на 0,1 п. п. – до 8,6% с 8,7%, что в абсолютных цифрах составляет 1,5 миллиона человек.
- Согласно макроэкономическому прогнозу Кабмина на ближайшие три года, уровень безработицы для населения в возрасте от 15 до 70 лет прогнозируется на уровне 9,2% в 2021 году, 8,5% в 2022 году и 8% в 2023 году.
- Уровень безработицы в Украине во втором квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом вырос на 1,3 п. п. – до 9,9% с 8,6%, что в абсолютных цифрах составляет 1,7 миллиона человек.
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