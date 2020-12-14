Почти 62 тысячи человек выехали за границу работать за первые девять месяцев 2020 года.

За девять месяцев 2020 года, по официальным данным, за рубежом трудоустроились 61,9 тысячи украинцев.

Об этом сообщили в Государственном центре занятости, сообщает "Радио Свобода".

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Больше всего украинцев в этом году поехало работать на Кипр (12,3 тысячи человек), в Польшу (4,7 тысячи человек), Либерию (1,9 тысячи человек), Панаму (1,8 тысячи человек), на Маршалловы острова (1,8 тысячи человек), в Бельгию (1,6 тысячи человек), отметили в ведомстве.

Официально трудоустроились в России в 2020 году 88 человек.

В Государственном центре занятости сообщили, что до второго полугодия 2019 года соответствующая отчетность подавалась один раз в год, поэтому поквартальных данных, которые бы позволили сравнить показатели девяти месяцев 2020 года с аналогичным периодом 2019 года, нет. Однако есть данные за второе полугодие прошлого года: тогда агентствами по трудоустройству за рубежом было оформлено 63,6 тысячи украинцев, из них в Россию уехали на работу 79 человек.

Крупнейшими потоки трудовых миграций в 2019 году были в Польшу (14,2 тысячи человек), на Кипр (10,7 тысячи человек), в Германию (5 тысяч человек), Великобританию (4,3 тысячи человек), Грецию (4 тысячи человек), Чехию (3,3 тысячи человек), на Маршалловы Острова (2,8 тысячи человек).

Безработица в Украине

Уровень безработицы в Украине в январе-марте 2020 года по сравнению с 4-м кварталом 2019 года сократился на 0,1 п. п. – до 8,6% с 8,7%, что в абсолютных цифрах составляет 1,5 миллиона человек.

Согласно макроэкономическому прогнозу Кабмина на ближайшие три года, уровень безработицы для населения в возрасте от 15 до 70 лет прогнозируется на уровне 9,2% в 2021 году, 8,5% в 2022 году и 8% в 2023 году.

Уровень безработицы в Украине во втором квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом вырос на 1,3 п. п. – до 9,9% с 8,6%, что в абсолютных цифрах составляет 1,7 миллиона человек.

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Автор: УНИАН