Объем торгов в Гонконге в начале года заметно вырос благодаря продолжающемуся восстановлению деловой активности в Азии.

С начала 2021 года средний ежедневный оборот акций на Гонконгской фондовой бирже (HKEX) составил около $25 млрд, что в четыре раза больше этого показателя у Лондонской фондовой биржи (LSE) за тот же период времени.

Об этом сообщает FT.

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Как пишет издание, объем торгов в Гонконге в начале года заметно вырос благодаря продолжающемуся восстановлению деловой активности в Азии.

Из-за «Брексита» на LSE сократился оборот бумаг, частично переместившись на биржи континентальной Европы. По итогам января Амстердамская биржа обошла Лондонскую по объему торгов акциями. После подписания договора о выходе Великобритании из ЕС Еврокомиссия ввела ограничения на торги в Лондоне акциями для компаний, зарегистрированных в ЕС, поскольку к настоящему времени между ЕС и Великобританией еще не подписан договор об отдельном признании регуляторного статуса британских бирж.

В то же время активность инвесторов на Гонконгской бирже и новые крупные размещения на ней привели к тому, что по сравнению с началом прошлого года средний ежедневный оборот на HKEX вырос в 2,5 раза (с $10 млрд до $25 млрд), приблизившись к показателям крупнейшей в мире бирже, Нью-Йоркской фондовой, где средний ежедневный оборот акций в феврале составил $44 млрд.

Что этому предшествовало

11 сентября 2019 года Гонконгская биржа заявила о том, что хочет купить Лондонскую за $36 миллиардов. Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd, HKEX) предложила объединиться оператору Лондонской фондовой биржи - London Stock Exchange Group (LSEG).

Гонконгская компания оценила общую сумму сделки в 29,6 миллиарда фунта стерлингов (36,6 миллиарда долларов).

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Автор: УНИАН