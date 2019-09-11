Гонконгская биржа хочет купить Лондонскую за $36 миллиардов

Слияние двух бирж позволит создать глобальную рыночную инфраструктурную группу, объединяющую финансовые центры в Азии и Европе.

Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd, HKEX) предложила объединиться оператору Лондонской фондовой биржи - London Stock Exchange Group (LSEG).

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Об этом сообщает РБК.

"В соответствии с предложением HKEX акционеры LSEG получат за каждую принадлежащую им бумагу по 20,45 фунта стерлингов наличными и по 2,495 вновь выпущенных акций гонконгской компании. Предполагается, что в итоге цена бумаги LSEG составит 83,61 фунта стерлингов (исходя из котировок на закрытии торгов 10 сентября и курса 9,6865 гонконгского доллара за 1 фунт стерлингов)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Гонконгская компания оценила общую сумму сделки в 29,6 миллиарда фунта стерлингов (36,6 миллиарда долларов).

"Акции LSEG к 13:58 торговались в Лондоне по 7,09 фунта стерлингов за бумагу. Накануне, во вторник, они закрылись на отметке 6,8 фунта стерлингов", - подчеркивает издание.

По словам председателя совета директоров HKEX Лауры Ча, слияние двух бирж представляет собой стратегическую возможность создать глобальную рыночную инфраструктурную группу, объединяющую финансовые центры в Азии и Европе.

При этом HKEX подчеркнула, что объединение может состояться, только если Лондонская биржа откажется от покупки информационно-аналитической компании Refinitiv.

LSEG в ответ заявила, что по-прежнему рассчитывает на слияние с Refinitiv, передает Guardian. Лондонская компания отметила, что приняла к сведению предложение HKEX, однако назвала его "весьма условным".

LSEG объявила о договоренности купить Refinitiv 1 августа. Сумма сделки должна составить около 27 миллиардов долларов.