Таким образом они смогут обслуживать свои самолеты, иначе их придется разбирать на запчасти.

Российские авиакомпании из-за санкций могут "спрятаться" в Турции. Такое решение позволит им обойти введенные запреты и обслуживать самолеты

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что возможность перемещения в Турцию рассматривают Pegas Touristik и Anex Tourism Group. Кроме того, представители авиакомпаний пытаются договориться о лизинге самолетов.

Azur Air, которая работает с Anex, и Nordwind хоть и базируются в Российской Федерации, но управляют ими турецкие бизнесмены. В связи с этим Anex возможно разместиться в Анталье. Переговоры ведутся с Dubai Aerospace Enterprise, Aviation Capital Group, AerCap Holdings и Boeing Capital Corp.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

Евросоюз и США ввели санкции, которые запрещают техническое обслуживание и поставку запчастей самолетов Airbus и Boeing из флота российских авиакомпаний. Позже к санкциям присоединился производитель региональных авиалайнеров Embraer из Бразилии.

Сейчас 90% гражданского флота России состоит из воздушных судов западного производства. Санкции могут привести к практически полной остановке авиасообщения России с внешним миром в ближайшие месяцы.

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