Фондовый рынок США зафиксировал рекордное за последние пять недель падение.
Об этом сообщает Bloomberg.
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Падение произошло на фоне сообщения о том, что президент США Джо Байден планирует почти вдвое повысить налог на прирост капитала.
Падение коснулось всех групп акций.
Президент Байден рассматривает возможность повышения ставки налога на прирост капитала почти вдвое — с нынешних 20% до 39,6% — для лиц с ежегодным доходом $1 млн и более.
С учетом существующего дополнительного налога на инвестиционный доход это означает, что общая ставка федеральных налогов для богатых инвесторов может составить 43,4%. Как пишет издание, повышение налогов необходимо администрации Байдена для финансирования расходов на социальные нужды, необходимые для объявленной президентом борьбы с неравенством.
Официальное представление повышений налогов, как сообщается, состоится на следующей неделе. Пока же пресс-секретарь президента Джен Псаки заметила лишь, что, по мнению администрации, повышение налога не окажет негативного влияния на долгосрочные инвестиции.
Что этому предшествовало
- Бюджетное управление Конгресса США прогнозировало, что для восстановления после вызванного пандемией кризиса американской экономике потребуется около 10 лет.
- В апреле 2020 года в Morgan Stanley прогнозировали, что в 2020 году экономика США сократится на 5,5% и это будет самым резким обвалом с 1946 года. Ожидалось, что безработица в США во втором квартале достигнет пика 15,7%. Хотя ранее экономисты банка ожидали, что показатель не превысит 12,8%. Кумулятивная потеря рабочих мест достигнет 21 миллиона.
- Прогнозы, опубликованные Бюджетной службой Конгресса, говорили о том, что ВВП США сократится на более чем 7% во втором квартале на фоне усиления пандемии коронавирус.
- 31 июля 2020 года бюро экономического анализа США отчиталось о падении реального ВВП на 32,9% по итогам второго квартала 2020 года относительно предыдущего квартала в пересчете на годовые темпы. Экономика США показала крупнейшее падение за последние 73 года.
- Фондовые индексы стран Западной Европы снизились по итогам торгов и завершили июль в минусе.
- На фоне опасений инвесторов относительно роста числа инфицированных коронавирусом американские фондовые индексы по итогам торгов 28 октября упали более чем на 3%.
- По состоянию на 3 ноября 2020 года фондовый рынок США шел вверх.
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