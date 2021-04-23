Падение коснулось всех групп акций.

Фондовый рынок США зафиксировал рекордное за последние пять недель падение.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Падение произошло на фоне сообщения о том, что президент США Джо Байден планирует почти вдвое повысить налог на прирост капитала.

Падение коснулось всех групп акций.

Президент Байден рассматривает возможность повышения ставки налога на прирост капитала почти вдвое — с нынешних 20% до 39,6% — для лиц с ежегодным доходом $1 млн и более.

С учетом существующего дополнительного налога на инвестиционный доход это означает, что общая ставка федеральных налогов для богатых инвесторов может составить 43,4%. Как пишет издание, повышение налогов необходимо администрации Байдена для финансирования расходов на социальные нужды, необходимые для объявленной президентом борьбы с неравенством.

Официальное представление повышений налогов, как сообщается, состоится на следующей неделе. Пока же пресс-секретарь президента Джен Псаки заметила лишь, что, по мнению администрации, повышение налога не окажет негативного влияния на долгосрочные инвестиции.

Что этому предшествовало

Бюджетное управление Конгресса США прогнозировало, что для восстановления после вызванного пандемией кризиса американской экономике потребуется около 10 лет.

В апреле 2020 года в Morgan Stanley прогнозировали, что в 2020 году экономика США сократится на 5,5% и это будет самым резким обвалом с 1946 года. Ожидалось, что безработица в США во втором квартале достигнет пика 15,7%. Хотя ранее экономисты банка ожидали, что показатель не превысит 12,8%. Кумулятивная потеря рабочих мест достигнет 21 миллиона.

Прогнозы, опубликованные Бюджетной службой Конгресса, говорили о том, что ВВП США сократится на более чем 7% во втором квартале на фоне усиления пандемии коронавирус.

31 июля 2020 года бюро экономического анализа США отчиталось о падении реального ВВП на 32,9% по итогам второго квартала 2020 года относительно предыдущего квартала в пересчете на годовые темпы. Экономика США показала крупнейшее падение за последние 73 года.

Фондовые индексы стран Западной Европы снизились по итогам торгов и завершили июль в минусе.

На фоне опасений инвесторов относительно роста числа инфицированных коронавирусом американские фондовые индексы по итогам торгов 28 октября упали более чем на 3%.

По состоянию на 3 ноября 2020 года фондовый рынок США шел вверх.

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Автор: Елена Коваленко