В администрации Байдена обвиняют Китай в том, что он оказывает военную поддержку России.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду, 24 апреля, прибыл с визитом в Китай из-за растущего беспокойства страны тем, что война РФ против Украины стала возможной благодаря китайской военной помощи для Москвы. Таким образом Блинкен планирует подтолкнуть лидеров Китая разорвать связи с Кремлем. Об этом пишет The Washington Post.

В издании отметили, что переговоры в Шанхае и Пекине будут направлены на урегулирование отношений, которые становятся "более острыми и противоречивыми" из-за продолжающихся дискуссий о роли Китая в войне в Украине, претензий Пекина по Южно-Китайскому морю и действий США, направленных на уменьшение зависимости от китайского технологического сектора.

"Принятие Сенатом во вторник законопроекта, требующего от китайских владельцев TikTok продать свою компанию, несомненно, добавит дополнительных споров с китайской стороны. Это будет второй визит высокопоставленного американского дипломата в Китай после того, как отношения достигли дна в начале прошлого года, когда китайский воздушный шар-шпион пролетел над континентальной частью Соединенных Штатов", - говорится в материале.

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После того, как США ввели много санкций против РФ, в администрации президента Джо Байдена обвиняют Китай в том, что страна пытается поддерживать оборонный сектор России, что приводит к гибели мирных жителей в Украине. Чиновники выразили надежду, что совместная с Европой позиция, будет более эффективной, чем единоличные действия США.

"Когда речь идет о российской оборонно-промышленной базе, основным поставщиком в настоящее время является Китай", - отметил Блинкен для журналистов на прошлой неделе после встречи ведущих мировых экономик в Италии.

Политик добавил, что Китай поставляет РФ станки, полупроводники и другие товары, которые помогли стране-агрессору восстановить свою оборонную промышленность через два года после начала полномасштабного вторжения.

"Если Китай, с одной стороны, претендует на хорошие отношения с Европой и другими странами, он не может, с другой стороны, подпитывать то, что является самой большой угрозой европейской безопасности со времен окончания холодной войны", - объяснил Блинкен.

В то же время американские чиновники отметили, что нынешний уровень поддержки Кремля со стороны Китая является очень высоким. Они предупредили своих партнеров, если китайские компании продолжат предоставлять РФ компоненты двойного назначения, на которые действует эмбарго, то они сами могут попасть под разрушительные санкции.

"Мы готовы принять меры, когда посчитаем нужным, против фирм, которые предпринимают шаги, противоречащие нашим интересам. Наша цель будет заключаться в том, чтобы четко обосновать, какие последствия будет иметь эта поддержка и почему она на самом деле может не соответствовать интересам Китая в будущем", - сказал анонимно для журналистов высокопоставленный чиновник Государственного департамента накануне поездки.

По словам директора Азиатской программы Немецкого фонда Маршалла, аналитического центра Бонни Глейзера, Блинкен должен будет убедить президента Китая Си Цзиньпина в том, что это последнее обращение не является попыткой "вбить клин" между ним и Путиным.

Аналитик отметила, что США должны показать лидеру Китая, что ограничение конкретной торговли, которая помогает Путину в военных усилиях, может помочь стабилизировать отношения с Вашингтоном

"Китай действительно не хочет быть в центре нашей избирательной кампании", - объяснила она.

В свою очередь некоторые чиновники считают, что не произойдут быстрые изменения в поведении Китая, ведь Байден хочет изолировать китайскую промышленность и разорвать торговые связи с Пекином. Однако президент США теперь имеет меньше рычагов влияния на китайскую экономику, чем в прошлом. Чиновники говорят, что Китай тоже не настроен разорвать отношения с Кремлем, поскольку рассматривает Россию как ключевого партнера в мире, который, по его мнению, в значительной степени находится под гегемонией США.

Отношения между Россией и Китаем

Ранее издание Reuters сообщило, что Россия и Китай торгуют новой медью под видом лома, чтобы обойти западные санкции. По словам журналистов, медная катанка - это прут диаметром 5-10 миллиметров, которая измельчалась посредником в Синьцзян-Уйгурском регионе, чтобы ее было сложно отличить от лома. Благодаря такой схеме экспортеры и импортеры получали выгоду из разницы в тарифах, которые применяются к лому и новому металлу.

Также сообщалось, что США нацелились на китайские банки из-за того, что страна помогает России.

"Поскольку госсекретарь Энтони Блинкен 23 апреля отправляется в Пекин, вопрос заключается в том, сможет ли даже угроза применения США одного из самых мощных инструментов финансового принуждения поставить крест на сложной и быстрорастущей торговли между Пекином и Москвой, которая позволила Кремлю восстановить армию, сильно изуродованную более чем двухлетними боевыми действиями в Украине", - рассказали в материале издания The Wall Street Journal.

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