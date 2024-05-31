Отмечается, что причиной для отказа могла стать информация, что рыболовные суда РФ могут быть замешаны в шпионаже.

Россия получила неожиданный удар от Европейского союза. Российские суда, поставляющие рыбную продукцию, перестали пускать в крупные порты ЕС.

Российское пропагандистское издание РБК сообщило, что в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота пожаловались, что 16 мая судно, принадлежащее компании "Арктик Шиппинг", которая входит в один из крупнейших рыбопромышленных холдингов России "Норебо", получило отказ при попытке войти в нидерландский порт Эмсхавен.

Отмечается, что судно имело все необходимые документы, которые отвечают требованиям ЕС, а это сертификаты на улов, формы государственного портового контроля и другие. При этом российским поставщикам предложили использовать "альтернативные пути доставки", но попытки изменить место выгрузки на другой порт в Нидерландах — Валсен, или порты в Германии "также оказались тщетными".

Видео дня

Сообщается, что причиной для отказа могла стать появившаяся в мае информация, что российские рыболовные суда могут быть замешаны в шпионской деятельности. Ранее суда РФ, доставляющие в Европу рыбную продукцию, не подпадали под санкции.

"Голландские СМИ подняли откровенно русофобскую историю о том, что обновленная в 2022 году Морская доктрина России якобы предусматривает прямое управление рыболовными и транспортными судами российскими властями, которые должны быть в постоянной готовности для выполнения неких "специальных операций", - заявил президент АСРФ Алексей Осинцев.

По его словам, это "измышление" стало предлогом, чтобы запретить заход транспортным российским судам с рыбой в Нидерланды.

Скандал с рыболовными судами РФ - последние новости

Рыболовные судна РФ "Лира" и "Эстер" прибыли в Норвегию с Фарерских островов, а на их борту обнаружили военное радиооборудование. Отмечается, что в период с 2015 по 2022 год российские суда заходили в порты Фарерских островов более 200 раз.

При этом лидер консерваторов Серен Папе Поульсен заявил, что это вопрос внешней политики и безопасности, поэтому Фарерские острова должны закрыть свои порты для кораблей из РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: