Президент Украины просил партнеров ввести ограничения еще до полномасштабного вторжения.

Президент Украины Владимир Зеленский просил западных партнеров ввести санкции против Российской Федерации еще до ее полномасштабного вторжения в нашу страну. Об этом глава государства сообщил в интервью представителям СМИ Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, которое опубликовал YouTube-канал "Орда".

"Я просил Байдена (президента США - УНИАН) и ЕС ввести санкции против Кремля, Путина и его окружения, энергетики России до вторжения, чтобы он знал, что будет больно. Но нас никто не слышал", - сказал Зеленский.

По его словам, на его призывы ответ от всех партнеров был отрицательным.

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"Говорили, что сначала шаг должны сделать россияне, а потом мы сделаем шаги в ответ. И что в итоге? Мы понесли большие человеческие потери, непоправимые", - подчеркнул президент Украины.

Он также прокомментировал заявление правителей РФ и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко о потере им легитимности на посту главы Украинского государства. По словам Зеленского, его "это не очень беспокоит". Для ответа на этот вопрос он посоветовал обратиться к законам и Конституции Украины.

Санкции против РФ - последние новости

Накануне Япония наложила санкции на девять организаций, базирующихся в РФ, а также две кипрские фирмы из-за закупки оружия у Северной Кореи.

Как заявили в правительстве Японии, страна "решительно осуждает" поставки оружия РФ из КНДР, которое рассматривают в качестве нарушения соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

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