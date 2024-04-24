В мире наблюдается замедление продаж электрических авто, а кроме того усиливается конкуренция на рынке.

Во вторник Tesla сообщила, что за первые три месяца года заработала гораздо меньше, чем предполагалось ранее, что стало следствием снижения продаж электрических авто. Об этом сообщает The New York Times.

Прибыль компании упала на 55%, до 1,1 млрд долл, по сравнению с первым кварталом 2023 года. Доход снизился на 9%, до 21,3 млрд долл.

Такое падение считалось неизбежным после того, как Tesla заявила, что продажи в первом квартале упали на 8,5% по сравнению с годом ранее. Кроме того, компания объявила о плане уволить более 10% своих рабочих, что составляет около 14 тысяч человек во всем мире.

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Сокращение рабочих мест эксперты расценили как признак того, что Tesla изо всех сил пытается привести расходы в соответствие с падающими доходами.

Заметим, что в первом квартале 2023-го компания Маска продемонстрировала один из лучших показателей рентабельности в отрасли. Однако позже она снизила цены и, как следствие, начала меньше зарабатывать на проданных авто.

Компания Tesla - последние новости

Ранее сообщалось, что Tesla снизила цены на свои модели в КНР, Европе и Соединенных Штатах.

Если говорить о Китае, то цены на обновленную Model 3 упали до 32 тысяч долл, в то время как Model Y подешевела до 34 тысяч долл. В США наиболее дешевый вариант Model Y стоит теперь 42 тысячи долл.

Напомним, в начале апреля стало известно, что компания Маска потеряла 30 млрд долл рыночной стоимости из-за снижения квартальных поставок.

До этого Tesla последний раз фиксировала падение продаж во втором квартале 2020-го, когда на производстве сказалась пандемия COVID-19.

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