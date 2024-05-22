Наработанные предложения предоставляют возможность работодателю самостоятельно определить стратегически важных для поддержания жизнедеятельности бизнеса работников.

В Верховной Раде Украины в качестве экономического бронирования предлагают работодателям платить 20 тыс. грн военного сбора в месяц за работника, отмечается в сообщении на сайте парламента.

Так, в комитете ВР по вопросам экономического развития есть наработанные предложения по экономическому бронированию, которые предоставляют возможность работодателю самостоятельно определить стратегически важных для поддержания жизнедеятельности бизнеса рабочих, оплатить 20 тыс. грн в месяц военного сбора за каждого из них и продолжать работать и платить налоги, необходимые для обеспечения Сил обороны и безопасности.

По словам председателя комитета Дмитрия Наталухи, украинскому бизнесу нужно бронирование, потому что он должен работать: "Не будет бизнеса с его налогами – не за что будет содержать наших защитников. Вот такая, может, кому-то неприятная, но очевидная правда. Но, еще раз – пусть бизнес решит сам, кто из его сотрудников является стратегическим", – сказал он.

Видео дня

Депутат также отметил, что только бизнес является "главным источником налогов и экономического развития в Украине". "Хочет этого кто-то или нет. Путь через постановления правительства – морально и технически устарел", – отметил Наталуха.

Парламентарий добавил, что стратегическими должны быть не столько отрасли, которые определяют чиновники, сколько конкретные работники, которых определяет работодатель.

"Экономическое бронирование – это о новом механизме эффективного взаимодействия между бизнесом и государством и о сохранении экономики", – отметил Наталуха.

Кроме того, председатель подкомитета по вопросам взаимодействия государства и бизнеса и инвестиций Игорь Марчук отметил, что наряду с экономическим бронированием частичной альтернативой может служить экономическая мобилизация. Цель этого подхода – сбережение средств государственного бюджета и их направление на дополнительное финансирование Сил обороны.

"Экономическая мобилизация – это когда через механизм трудовой воинской повинности бизнес с привлечением своих ресурсов предоставляет необходимые услуги и выполняет работы в тех сферах, в которых обладает большими компетенциями и эффективностью, чем военные. Например, такие сферы как: закупки, логистика, procurement менеджмент, медицинское обслуживание, ремонт техники, ІТ сфера, строительство фортификаций, бытовое обслуживание, делопроизводство, HR и тому подобное. Высвобожденные в результате военные могут выполнять другие, более важные и специфические задачи", – пояснил депутат.

Он добавил, что необходимо осознать и признать, что "государство не имеет собственных средств, а все средства, которые есть в распоряжении государства, – это средства налогоплательщиков". "Единственный, безусловно доступный нам источник этих средств, – это работающая экономика! Не будет экономики – мы останемся без налогов и ресурса необходимого для финансирования армии", – сказал Марчук.

Дискуссии относительно экономического бронирования

Как сообщал УНИАН, ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал о двух моделях экономического бронирования, по которым ведутся дискуссии. Одна модель предусматривает уплату налогов от минимальной заработной платы. А другая модель предусматривает введение квот. Относительно второй модели Арахамия привел пример, что человек работает в медиа, и есть 10% людей, которые это медиа может забронировать.

Вас также могут заинтересовать новости: