В разгар отопительного сезона энергетики ДТЭК Энерго закончили очередной капитальный ремонт и ввели в энергосистему энергоблок одной из ТЭС компании, который прошлой зимой серьезно пострадал в результате массированных атак врага.
Об этом идет речь в сообщении компании. Как отмечается, добавленная к сети мощность уже в работе и несет нагрузку, которую в ближайшее время планируется увеличить до 150 МВт.
В компании уточнили, что на сегодня в рамках ежегодной плановой ремонтной кампании ДТЭК реализовал 24 ремонта энергоблоков на ТЭС.
"Обновленные мощности позволяют усилить работу тепловой генерации во время прохождения отопительного сезона. Энергетики продолжают делать все возможное, чтобы в условиях энергетического террора врага поддерживать надежную работу энергосистемы, а значит - свет и тепло в домах украинцев", - заверили в компании.
Накануне сообщалось, что для поддержки надежной работы украинских ТЭС в январе-ноябре текущего года ДТЭК ввел в работу 23 новые угольные лавы.