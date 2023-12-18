По состоянию на сейчас в рамках ежегодной плановой ремонтной кампании ДТЭК реализовал 24 ремонта энергоблоков на ТЭС.

В разгар отопительного сезона энергетики ДТЭК Энерго закончили очередной капитальный ремонт и ввели в энергосистему энергоблок одной из ТЭС компании, который прошлой зимой серьезно пострадал в результате массированных атак врага.

Об этом идет речь в сообщении компании. Как отмечается, добавленная к сети мощность уже в работе и несет нагрузку, которую в ближайшее время планируется увеличить до 150 МВт.

В компании уточнили, что на сегодня в рамках ежегодной плановой ремонтной кампании ДТЭК реализовал 24 ремонта энергоблоков на ТЭС.

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"Обновленные мощности позволяют усилить работу тепловой генерации во время прохождения отопительного сезона. Энергетики продолжают делать все возможное, чтобы в условиях энергетического террора врага поддерживать надежную работу энергосистемы, а значит - свет и тепло в домах украинцев", - заверили в компании.

Накануне сообщалось, что для поддержки надежной работы украинских ТЭС в январе-ноябре текущего года ДТЭК ввел в работу 23 новые угольные лавы.