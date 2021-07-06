Одна из самых высокооплачиваемых специальностей в Украине – программисты, работающие с платформой Ruby.

Украинские специалисты, работающие в области программирования могут рассчитывать то, что их реальная зарплата будет существенно выше средней зарплаты по Украине.

Об этом сообщает портал work.ua.

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Одна из самых высокооплачиваемых специальностей в Украине – программисты, работающие с платформой, написанной на языке программирования Ruby.

Таким специалистам предлагают зарплату в размере около 80 тыс. грн.

Наиболее оплачиваемые специальности в Украине:

Ruby on Rails программист - 77 тыс. грн

Magento-программист - 70 тыс. грн

C ++ программист - 62,5 тыс. грн

Angular-разработчик - 60 тыс. грн

Программист Java - 60 тыс. грн

Том лед - 56тыс. грн

Программист django - 56тыс. грн

Средняя зарплата в Украине

При этом средняя зарплата, которую работодатели готовы платить украинцам составляет 13,5 тыс. грн.

Средняя зарплата в Киеве при этом составляет 16,5 тыс. грн, а в небольших областных центрах достигает всего 11 тыс. грн.

Ситуация с зарплатами в Украине

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 грн и составляет 4723 грн в месяц или 28,31 грн в час.

Уровень безработицы в Украине в январе-марте 2020 года по сравнению с 4-м кварталом 2019 года сократился на 0,1 п.п. – до 8,6% с 8,7%, что в абсолютных цифрах составляет 1,5 миллиона человек.

Согласно макроэкономическому прогнозу Кабмина на ближайшие три года, уровень безработицы для населения возрастом от 15 до 70 лет прогнозируется на уровне 9,2% в 2021 году, 8,5% в 2022 году и 8% в 2023-м.

20 мая 2020 года Кабинет министров принял постановление о выделении Министерству социальной политики 2,279 млрд грн для оказания финансовой помощи Фонду соцстрахования из фонда по борьбе с коронавирусной болезнью и ее последствиями.

Кабинет министров Украины в июне выделил 2,973 млрд грн из фонда по борьбе с коронавирусом для оказания финансовой помощи Фонду социального страхования Украины.

Верховная Рада 25 августа 2020 года приняла закон о повышении минимальной заработной платы до 5 тыс. грн с 1 сентября.

В августе задолженность предприятий по выплате заработной платы выросла на 0,6%%. В частности, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 сентября текущего года выросла на 0,8% и составила 2,198 млрд грн.

Задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в сентябре 2020 года выросла на 4,1% по сравнению с августом и на 1 октября составила 3,56 млрд грн.

Ранее Кабмин увеличил бюджет Фонда соцстрахования на случай безработицы на 6 млрд грн.

28 октября 2020 года правительство приняло постановление о выделении дополнительных средств в размере 1,3 млрд грн для Фонда общеобязательного государственного социального страхования (ФССУ) для осуществления выплат пособий по безработице и по частичной безработице на период карантина.

28 октября 2020 года Кабинет министров Украины создал межведомственную рабочую группу по вопросам погашения долгов по заработной плате и денежному обеспечению.

По данным Государственной службы статистики средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в сентябре 2020 года выросла по сравнению с сентябрем 2019 года на 12,3% - до 11998 грн.

Украинцы за первый квартал 2021 года заработали 983,6 млрд грн, а потратили за аналогичный период на 83,4 млрд грн больше – 1 трлн. 67 млрд грн.

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Автор: Елена Коваленко