У топ-менеджеров реальная зарплата превышает официальную в 10−14 раз.

В Киеве наемные работники самую большую в Украине ежемесячную среднюю зарплату.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на данные Госстата.

Читайте также$5 тысяч в месяц: сколько получали бы украинцы, если бы им платили как в Европе

Как пишет издание, по состоянию на сентябрь 2020 года, средняя зарплата в Киеве составляет 17,2 тыс. грн.

Этот показатель фактически соответствует реальной ежемесячной зарплате сотрудников, находящихся на низших или невысоких ступенях карьерной иерархии в столичных компаниях, банках и предприятиях.

Как сообщила коммерческий директор исследовательской компании Korn Ferry Украина Елена Меньшикова реальная зарплата превышает среднюю официальную по Киеву.

Так по информации Меньшиковой у топ-менеджеров реальная зарплата превышает официальную в 10-14 раз, у финансовых директоров и директоров по маркетингу — в 7-9 раз, у штатных юристов — в 1.5 -3 раза, менеджеров по продажам — в 1,2-2 раза, системных администраторов — в 1,2-1,5 раза. Самый высокий разрыв с официальными данными по всем исследованным категориям наемных сотрудников - в IT-индустрии.

Что такое Korn Ferry

Компания Korn Ferry работает в 104 офисах в 52 странах мира в сфере корпоративного и организационного консалтинга, исследований рынка труда.

В нескольких индустриях уровень зарплат в стране близок к польскому и не уступает российскому. Этот тренд особенно очевиден для категорий сотрудников, относящихся к топ-менеджменту. В среднем от тысячи долларов в месяц (по текущему курсу НБУ) зарабатывает более половины охваченных исследованием категорий работающих в украинских компаниях и банках.

Ситуация в Украине

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 грн и составляет 4723 грн в месяц или 28,31 грн в час.

Уровень безработицы в Украине в январе-марте 2020 года по сравнению с 4-м кварталом 2019 года сократился на 0,1 п.п. – до 8,6% с 8,7%, что в абсолютных цифрах составляет 1,5 миллиона человек.

Согласно макроэкономическому прогнозу Кабмина на ближайшие три года, уровень безработицы для населения возрастом от 15 до 70 лет прогнозируется на уровне 9,2% в 2021 году, 8,5% в 2022 году и 8% в 2023-м.

20 мая Кабинет министров принял постановление о выделении Министерству социальной политики 2,279 млрд грн для оказания финансовой помощи Фонду соцстрахования из фонда по борьбе с коронавирусной болезнью и ее последствиями.

Кабинет министров Украины в июне выделил 2,973 млрд грн из фонда по борьбе с коронавирусом для оказания финансовой помощи Фонду социального страхования Украины.

Верховная Рада 25 августа приняла закон о повышении минимальной заработной платы до 5 тыс. грн с 1 сентября.

В августе задолженность предприятий по выплате заработной платы выросла на 0,6%%. В частности, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 сентября текущего года выросла на 0,8% и составила 2,198 млрд грн.

Задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в сентябре 2020 года выросла на 4,1% по сравнению с августом и на 1 октября составила 3,56 млрд грн.

Ранее Кабмин увеличил бюджет Фонда соцстрахования на случай безработицы на 6 млрд грн.

28 октября 2020 года правительство приняло постановление о выделении дополнительных средств в размере 1,3 млрд грн для Фонда общеобязательного государственного социального страхования (ФССУ) для осуществления выплат пособий по безработице и по частичной безработице на период карантина.

28 октября 2020 года Кабинет министров Украины создал межведомственную рабочую группу по вопросам погашения долгов по заработной плате и денежному обеспечению.

По данным Государственной службы статистики средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в сентябре 2020 года выросла по сравнению с сентябрем 2019 года на 12,3% - до 11998 грн.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН