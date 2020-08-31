В Департаменте градостроительства и архитектуры уверяют, что оцифрованные документы будут скоро в открытом доступе на сайте градостроительного кадастра.

В Киеве всю градостроительную документацию, которая была издана с 2011 года, перевели в электронный вид.

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Об этом заявил заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской госадминистрации, начальник управления административных услуг Юрий Таций на своей странице в Facebook.

Завершение первого этапа диджитализации

"Первый этап диджитализации завершен. Департамент градостроительства и архитектуры КГГА перевел все градостроительные условия и ограничения, изданные с 2011 года до 1 июля этого года, в электронный вид. За этот период было издано: 3643 градостроительных условия и ограничения; 2161 строительный паспорт", - написал Таций.

Где будут доступны документы

Он добавил, что все эти документы можно будет посмотреть на сайте градостроительного кадастра, который сейчас модернизируют.

"Сейчас продолжается модернизация сайта градостроительного кадастра. Это и будет платформа, где мы разместим все переведенные в электронный вид документы. Они будут в открытом доступе, любой документ можно будет легко найти", - заверил Таций.

Что хотят оцифровать дальше

По его словам, в Департаменте работают над тем, чтобы оцифровать архитектурно-планировочные задания и проектные документы, изданные с 2002 года. Это будет следующим этапом оцифровки проектных документов и архитектурно-планировочных заданий (АПЗ).

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Автор: Лариса Бекета