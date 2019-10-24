Госгеокадастр открыл сведения о выданных разрешениях на пользование недрами в Украине

В ведомстве пояснили, что на публичную кадастровую карту нанесли новый информационный слой "Геонадра".

Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра нанесла на публичную кадастровую карту слой «Геонадра», в которой отображается информация о выданных разрешениях на пользование недрами, сообщается на правительственном портале.

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«На публичную кадастровую карту нанесли новый информационный слой «Геонадра» - информация о выданных разрешениях на пользование недрами. Это существенный шаг к формированию единой системы госкадастра», - сказано в сообщении.

Отмечается, что в системе также отражаются имеющиеся ограничения на использование земельных участков. Информация предоставляется госпредприятием «Государственный информационный геологический фонд Украины» и доступна всем гражданам.

Как сообщал УНИАН, 23 октября Госгеокадастр начал обнародовать решения о рассмотрении проектов землеустройства по отводу земельных участков.