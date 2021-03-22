Местная станция очистки воды предлагает изготавливать из апельсинового сока метан для работы генераторов.

В испанской Севилье будут вырабатывать электроэнергию из апельсинов.

Об этом говорится в cюжете ТСН.ua.

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Цитрусовыми деревьями усеян весь город. Поэтому местная станция очистки воды предлагает изготавливать из сока их плодов метан для работы генераторов. Таким образом, окружающей среде будет меньше вреда и местные жители избавятся десятков тысяч ненужных апельсинов.

Подавляющее большинство сортов, растущих в Севилье - несъедобные. Часть апельсинов уходит на экспорт в Британию, где из них изготовляют мармелад, но основная масса фруктов просто сгнивала.

Теперь сбором фруктов будет заниматься станция по очистке воды.

Из 60 тонн апельсинов можно выработать электроэнергии для 300 домов на один день. Остатки фруктов будут использоваться как удобрение.

Электроэнергия из метана

В мае 2016 года в Руанде начали добывать электричество из метана.

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Автор: Елена Коваленко