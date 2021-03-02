Представители "Цитруса" опровергли информацию о том, что украинский бизнесмен Геннадий Корбан стал совладельцем компании.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы "Цитруса".Читайте такжеВсемирный День Шоппинга в Цитрусе

Отмечается, что компания "ЗТ-ИНВЕСТ" не является участником операционной деятельности "Цитрус" и не имеет никакого отношения к оборотным и материальным средствам.

Также в заявлении говорится, что часть второстепенных торговых марок действительно находится в собственности "ЗТ-ИНВЕСТ". Но это не влияет на операционную деятельность компании.

"Процедура приобретения доли в "ЗТ-ИНВЕСТ" прошла тайно, в нарушение законных процедур. Обращение в судебные органы подано 2.03.2021", - подчеркнули в компании.

1 марта 2021 года появилась информация, что Корбан стал владельцем 50% в ООО "ЗТ-Инвест".

По данным Укрпатента, ЗТ-Инвест владеет доменом и торговой маркой сети электроники Citrus.ua. Сообщалось, что в конце февраля Корбан выкупил долю в компании у ее сооснователя Дмитрия Зинченко.

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Автор: УНИАН