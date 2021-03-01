Доля Корбана в уставном капитале компании составляет 801500 гривень.

Украинский бизнесмен Геннадий Корбан стал владельцем 50% в ООО "ЗТ-Инвест".

Об этом свидетельствуют данные реестра Opendatabot.

По данным Укрпатента, ЗТ-Инвест владеет доменом и торговой маркой сети электроники Citrus.ua. В конце февраля Корбан выкупил долю в компании у ее сооснователя Дмитрия Зинченко.

Доля Корбана в уставном капитале компании составляет 801500 гривень. Ее совладельцем также является Григорий Топал.

Цитрус является крупной украинской специализированной сетью магазинов гаджетов и аксессуаров, созданной в 2000 году. Имеет более 52 розничных магазинов в 11 городах Украины. Штат – более 2600 человек. Также занимается торговлей через интернет-магазин.

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Напомним, после Революции достоинства Корбан занял пост вице-губернатора Днепропетровской области. Позже, будучи на этом посту, он критиковал военные просчёты Генерального штаба и Петра Порошенко, который был на тот момент президентом. Также он неоднократно заявлял о коррупционной деятельности главы государства и его ближайшего окружения. В конце марта 2015 года Геннадий Корбан покинул пост руководителя аппарата.

По словам Корбана, после его ухода из Днепропетровской ОГА в отношении него было возбуждено семь уголовных производств. И уже 31 октября 2015 года Корбана задержали. Основными статьями обвинения были создание преступной группировки, хищение имущества и похищение человека. 15 марта 2016 года суд изменил меру пресечения для Корбана с содержания под стражей на домашний арест, без ношения электронного браслета. А позже на основании разрешения Днепровского райсуда Киева Корбан выехал на лечение в Израиль.

Геннадий Корбан также являлся близким другом и партнером скандального мэра Днепра Бориса Филатова. В декабре 2015 года Генпрокуратура подозревала партию Корбана «УКРОП» в выплате денег депутатам Верховной Рады за срыв заседаний судов. Среди них, в частности, был и Филатов. Подозрение основывалось на обнаруженной «черной бухгалтерии», где были отмечены расходы на финансирование депутатов.

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Автор: УНИАН