Электронный архив планируют масштабировать на все органы власти, а затем и на другие организации.

В Украине презентовали пилот проекта "е-Архив". Теперь документы государственных органов власти будут храниться в электронных архивах, говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации Украины.

"Архивную информацию отцифруют и внесут в систему документооборота. Государственным данным больше не будут угрожать жизненные обстоятельства. Это особенно важно во время войны. Поскольку враг пытается уничтожать ценные для украинцев бумаги. Если информация будет оцифрована, это станет невозможным", - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом удастся избавиться от поездок по государственным архивам. Чтобы получить доступ к необходимым документам надо будет лишь зайти на сайт.

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Отмечается, что на первом этапе были сформированы и переданы отдельные электронные документы Министерства юстиции на хранение в архив Минюста и Центральный государственный аудиовизуальный и электронный архив.

"Никаких стопок бумаги и утерянных папок. Несколько кликов - и работники Минюста нашли необходимую для вас информацию", - продолжают в пресс-службе.

В дальнейшем проект будет масштабирован на все органы власти, а впоследствии - и на другие организации.

Цифровизация в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, в Украине проводят цифровизацию в различных сферах для предотвращения коррупции.

В частности, цифровизация проводится в сфере строительства и она уже дала свои результаты: антикоррупционный эффект от цифровизации строительства сэкономил 1,5 млрд грн в год.

В целом государство сэкономило почти 10 млрд грн за счет перехода на цифровой документооборот.

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