Он хочет, чтобы все правительство поместилось в здании на Грушевского.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в правительстве рассматривается реформа всего государственного сектора.

"В отношении Кабинета министров идет дискуссия, какой должна быть реформа. Идеальная модель Кабмина - 15-16 мощных министерств и 5-6 мощных вице-премьеров", - сказал он в интервью украинскому Forbes.

В частности, предусматривается сокращение расходов на содержание государственного аппарата минимум на 30%. Это уже частично отражено в бюджете на этот год. Шмыгаль добавил, что планируется объединить бэк-офисы министерств.

Видео дня

"Нет смысла в каждом министерстве держать бухгалтерию или подразделения, готовящие проекты постановлений. Это можно делать в секретариате, который будет отвечать за бюрократические задачи", - пояснил чиновник.

По его словам, еще одной важной задачей является передача в Фонд государственного имущества всех предприятий, находящихся на балансе министерств.

"Министерства и министры должны делать основную работу – формировать политику. Для этого им нужны небольшие команды из качественных аналитиков, помощников и тому подобное... Моя мечта, чтобы правительство поместилось в этом здании на Грушевского. Чтобы внутри правительства была введена диджитальная система, курьеры не ездили по Киеву, документооборот был мгновенный, а координация колоссальная", - рассказал Шмыгаль.

Госбюджет-2023

3 ноября 2022 года Верховная Рада приняла государственный бюджет Украины на 2023 год.

Дефицит госбюджета составит более 20% ВВП, покрывать его планируют за счет помощи партнеров. Прогноз инфляции составляет 28%.

24 февраля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 8399 об увеличении расходов государственного бюджета на 5,5 млрд грн - это первые изменения в госбюджет-2023.

Вас также могут заинтересовать новости: