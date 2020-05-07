Бизнес предлагает облагать налогом доходы от недвижимости, а не само имущество

Сейчас ставка налога на недвижимость не превышает 1,5% от минимальной зарплаты за 1 квадратный метр.

Украинский бизнес предлагает изменить существующую модель налога на недвижимость или же существенно ее модифицировать.

Читайте такжеПродажи жилья остановились: как коронавирус повлиял на рынок недвижимости в Украине

Как сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации, об этом говорят результаты опроса, проведенного ЕБА.

Так 51% респондентов выступают против налогообложения именно недвижимости. Еще 28% предлагают существенно модифицировать налог. Поддерживают существование налога около 21% опрошенных.

Большинство опрошенных считает, что налогом должны облагать только доход от использования и прибыль от отчуждения имущества, а не оно само – так считает 71% участников опроса.

Что касается модификации действующей модели налогообложения, то, по мнению бизнеса, не должно облагаться налогом имущество, используемое как место жительства; облагаемая налогом площадь должна быть увеличена; должно быть право на уменьшение налога на доходы физлиц и военного сбора на сумму налога с недвижимого имущества.

Справка УНИАН. В настоящее время ставка налога на недвижимость устанавливается в соответствии с решением местных властей в размере, который не превышает общегосударственное ограничение – не более 1,5% от минимальной зарплаты за 1 квадратный метр. В 2020 году максимальная ставка налога составит 70,84 грн за кв. м. (минимальная заработная плата - 4723 грн).