Apple стала самой дорогой компанией мира, обогнав Saudi Aramco

Рыночная капитализация Apple составила $1,786 трлн.

Капитализация Apple достигла рекордных $1,786 трлн на фоне публикации успешного отчета за второй квартал 2020 года.

На торгах 31 июля акции Apple выросли на 7,1% до рекордных $412, что на короткое время сделало производителя iPhone самой дорогой компанией в мире, передает НВ.

Рыночная капитализация Apple составила $1,786 трлн. Таким образом, американский техногигант обогнал Saudi Aramco, капитализация которой составила $1,76 трлн.

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Позже в ходе торгов стоимость акций Apple скорректировалась до $410,68, а рыночная капитализация снизилась до $1,645 трлн.

Стоимость акций Apple растет на фоне публикации компанией успешного отчета за второй квартал 2020 года.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2019 года саудовский нефтяной концерн Aramco в результате первичного размещения акций (IPO) собрал рекордные 25,6 млрд долларов. В итоге нефтяная компания из Саудовской Аравии стала самой дорогой публичной компанией в мире - со стоимостью 1,7 трлн долларов.

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