В банке прогнозируют, что 2020 год знаменует собой начало нового «структурного суперцикла».

Аналитики немецкого инвестбанка Deutsche Bank считают, что мир находится на пороге новой эры, которая будет характеризоваться беспорядком наряду с замедлением глобализации.

Об этом говорится в исследовании Deutsche Bank Research.

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В банке прогнозируют, что 2020 год знаменует собой начало нового «структурного суперцикла».

Как пишет издание, это повлияет на все — от состояния экономики до цен на активы, политики и общего образа жизни людей. Аналитики считают, что пандемия коронавируса ускорила наступление эпохи беспорядка, но не была причиной этого процесса.

Главная характеристика новой эпохи

Как пишет издание, с точки зрения геополитики главная характеристика новой эпохи — напряженность в отношениях между США и Китаем. Пекин продолжает свой путь к восстановлению своей исторической роли глобального экономического центра, предпочитая свои собственные ценности западному либерализму, говорится в исследовании. Компании, которые активно воспользовались глобализацией, окажутся посредине противостояния между США и Китаем.

Прогноз относительно Европы

Для Европы эпоха беспорядка, особенно следующие 10 лет, может стать «решающим десятилетием». По мнению аналитиков, шансы Европы кое-как выкарабкаться снизились. Хотя потенциал для дальнейшей интеграции увеличился в связи с созданием фонда для восстановления экономики региона после пандемии, экономические расхождения, вероятно, будут продолжать расти и создавать больше точек напряжения, считают авторы исследования.

Эпоха беспорядка

Аналитики назвали восемь важных факторов, которые будут определять эпоху беспорядка:

ухудшение отношений между США и Китаем и отказ от неограниченной глобализации;

решающее десятилетие для Европы;

высокий уровень долгов и вертолетные деньги;

инфляция или дефляция;

неравенство;

разрыв между поколениями;

дискуссии относительно изменения климата;.

технологическая революция или пузырь.

Хронология событий

2016 год Deutsche Bank завершил с убытком в размере 1,4 миллиарда евро. Причиной убытков, в частности, стали обвинения в незаконных махинациях с ипотечными бумагами в США, в результате чего Deutsche Bank согласился на выплату 7,2 миллиарда евро в качестве штрафов и компенсаций.

31 января 2017 года кредитная организация была оштрафована на 425 миллиона долларов за схему "зеркальных сделок" с российскими акциями.

В конце марта 2017 года суд штата Коннектикут постановил, что компания Deutsche Bank Group Service, чья штаб-квартира находится в Лондоне, обязана выплатить 150 миллионов долларов штрафа из-за манипуляций с процентными ставками.

21 апреля 2017 года Федеральная резервная система США (ФРС) оштрафовала Deutsche Bank на 156,6 миллиона долларов.

23 января 2019 года США заявили о том, что проверят Deutsche Bank по делу об отмывании денег из России и других стран бывшего СССР.

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Автор: УНИАН