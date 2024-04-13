Ограничения не коснутся металлов из РФ, которые были произведены до 13 апреля 2024 года.

Соединенные Штаты в координации с Великобританией ввели два новых запрета с целью подорвать доходы, которые РФ получает от экспорта алюминия, меди и никеля.

Как сообщает американское Министерство финансов, новые меры запрещают импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения в США, а также ограничивают использование алюминия, меди и никеля российского происхождения на мировых биржах металлов. Отмечается, что эти действия закрепляют обязательства выполнять заявление лидеров G7 по сокращению доходов России от продажи металлов.

"Наши новые запреты на ключевые металлы, в координации с нашими партнерами в Великобритании, и в дальнейшем будут направлены против доходов, которые Россия может получить для продолжения своей жестокой войны против Украины", - заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

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Уточняется, что ограничения не коснутся металлов из РФ, которые были сделаны до 13 апреля 2024 года.

Канцлер казначейства Великобритании Джереми Хант заявил, что "лишить Путина возможности вести свою незаконную войну в Украине лучше, когда мы действуем бок о бок с нашими союзниками".

В британском правительстве добавили, что Лондонская биржа металлов (LME) и Чикагская товарная биржа (CME) больше не будут торговать новыми алюминием, медью и никелем, произведенными в России.

"Металлы являются крупнейшим экспортным товаром России после энергоносителей, хотя их стоимость снижается после вторжения России в Украину. По оценке Британии, доходы России от экспорта металлов сократились с 25 до 15 миллиардов долларов после начала российского вторжения в Украину. Принятые меры должны сократить и эту сумму", - говорится в сообщении.

Законодательство Великобритании о прямом запрете импорта российских металлов, в частности алюминия, меди и никеля, было введено в декабре 2023 года. Отдельно США ввели пошлины на различный импорт российского металла.

Санкции против российской металлургии - детали

Европейские производители алюминия при поддержке четырех стран Евросоюза требуют от ЕС ввести эмбарго на импорт алюминия из России в рамках нового пакета санкций против РФ, сообщает Politico.

Отмечается, что даже через два года после того, как президент России Владимир Путин начал полномасштабное нападение на Украину, Европа все еще импортирует 9 процентов алюминия из России, таким образом профинансировав Россию на сумму около 2,3 миллиарда евро в 2022 году.

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