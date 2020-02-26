Зеленский обещает переселенцам из Крыма 500 квартир и большой хаб для обслуживания граждан на Чонгаре

Президент сообщил о договоренности с президентом Турции о строительстве 500 квартир для крымских переселенцев.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал до конца года открытие на КПВВ «Чонгар» большого хаба для обслуживания граждан.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе выступления в Киеве на форуме «Age of Crimea» («Время Крыма»), посвященном Дню крымского сопротивления российской оккупации.

По его словам, государство совместно с компанией Socar до конца года откроет на Чонгаре большой хаб для обслуживания граждан. «Там будет полноценный Центр предоставления административных услуг, зона отдыха и другие очень важные объекты», - подчеркнул он.

По словам Зеленского, также он договорился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о строительстве 500 квартир для крымских переселенцев.

Президент отметил, что в ближайшие дни представители турецкой стороны приедут в Украину, чтобы выбрать участки для строительства.