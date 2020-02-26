Зеленский заявил о намерении подписать указ о признании 26 февраля Днем сопротивления оккупации Крыма (видео)

Президент напомнил, что 26 февраля 2014 года в Симферополе состоялось самое большое собрание в поддержку целостности и единства Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил о намерении сегодня подписать указ о признании 26 февраля Днем сопротивления российской оккупации Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил в ходе выступления в Киеве на форуме "Age of Crimea" ("Время Крыма"), посвященном Дню крымского сопротивления российской оккупации.

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Зеленский напомнил, что 26 февраля 2014 года в Симферополе состоялось самое большое собрание в поддержку целостности и единства Украины.

"Отдавая дань уважения мужеству и героизму всех участников митинга, сегодня мной будет подписан указ о Дне сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь", - отметил президент.

По его словам, этот день будет отмечаться ежегодно 26 февраля.

“Возвращение Крыма в Украину - это не просто моя цель как президента или позиция как гражданина Украины, это не только наша общая мечта - это залог безопасности на планете, это восстановление веры, веры в международное право и веры в справедливость", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что верит в то, что скоро боксер Александр Усик проведет бой в Судаке, певица Джамала даст концерт в Коктебеле, режиссер Олег Сенцов представит новую ленту в Ялте, а Меджлис крымскотатарского народа сможет вернуться в Симферополь.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля 2014 года перед зданием крымского парламента состоялся масштабный митинг сторонников и противников территориальной целостности Украины. Среди первых были крымскотатарские и проукраинские активисты, им противостояли пророссийские активисты, организованные лидерами "Русского единства" во главе с Сергеем Аксеновым, который сейчас возглавляет российское оккупационное правительство Крыма.

В январе 2015 года крымское управление Следкома России возбудило уголовное дело о массовых беспорядках на митинге 26 февраля.