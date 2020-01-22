Новый трудовой кодекс усложнит увольнение по инициативе работодателя

По словам Милованова, в действующем КЗоТе причины для увольнения по желанию работодателя слишком объемные.

Законопроект "О труде", разработанный Кабинетом министров и отправленный на рассмотрение в Верховную Раду, предусматривает, что работодатели по своей инициативе смогут увольнять украинцев, но лишь на тех основаниях, которые будут прописаны в трудовом договоре.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Мы предлагаем работодателям быть предсказуемыми и последовательными в отношениях с работниками. Причинами для увольнения по инициативе работодателя могут быть основания, прописанные в трудовом договоре, который подписывает работник и работодатель при оформлении трудовых отношений! Никаких выдумок и манипуляций в процессе работы", - отметил он.

По словам Милованова, в действующем Кодексе законов о труде (КЗоТе) причины для увольнения по желанию работодателя настолько объемные, что любые его прихоти легко подстроить хотя бы под одну из них. А новый законопроект "О труде" предлагает сделать обязательной материальную компенсацию, если инициатором увольнения является работодатель.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2019 года Кабинет министров одобрил законопроект о труде, который призван сохранить и расширить социальные права работников, увеличить количество легальных рабочих мест, обеспечить равные возможности для мужчин и женщин в сфере труда, повысить доходы работников и гармонизировать украинское законодательство с европейским.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что законопроект "О труде" усиливает права наемных работников, если сравнить его с действующим законодательством в этой сфере.