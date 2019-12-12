В Украине уменьшили штрафы за нарушение прав работников

Юридические и физические лица-предприниматели, которые используют наемный труд, несут ответственность в виде штрафа в случае, в частности, фактического допуска работника к работе без оформления трудового договора (контракта), в 10-кратном размере минимальной заработной платы.

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины (относительно устранения норм, нарушающих права и законные интересы работодателей Украины).

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 267 из 372 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом устанавливается, что юридические и физические лица-предприниматели, которые используют наемный труд, несут ответственность в виде штрафа в случае фактического допуска работника к работе без оформления трудового договора (контракта), оформления работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, установленное на предприятии, и выплаты заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов - в 10-кратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение. К юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям, которые используют наемный труд и являются плательщиками единого налога первой-третьей групп, применяется предупреждение.

Также штраф будет налагаться в случае совершения нарушения повторно в течение двух лет со дня выявления нарушения - в 30-кратном размере минимальной заработной платы за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение.

Кроме того, устанавливается, что за несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда налагается штраф в 2-кратном размере минимальной заработной платы за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение. За несоблюдение установленных законом гарантий и льгот работникам, привлекаемым к исполнению обязанностей, предусмотренных законами "О воинской обязанности и военной службе", "Об альтернативной (невоенной) службе", "О мобилизационной подготовке и мобилизации", - в 4-кратном размере минимальной заработной платы за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение. К юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям, которые используют наемный труд и являются плательщиками единого налога первой-третьей групп, применяется предупреждение.

Установлено, что в случае уплаты юридическим лицом или физическим лицом-предпринимателем 50% размера штрафа в течение десяти банковских дней со дня вручения постановления о наложении штрафа, такое постановление считается выполненным.

В случае выполнения предписания центрального органа исполнительной власти и устранения выявленных нарушений в определенные предписанием сроки меры по привлечению к ответственности не применяются.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.