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Рада не поддержала легализацию игорного бизнеса в Украине

19:24, 19 декабря 2019
Разное
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Раде не хватило голосов для легализации казино в Украине / фото 112.ua

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Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект №2285 проголосовали 213 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

После этого председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков внес предложение о направлении законопроекта в профильный комитет для подготовки к повторному первому чтению, которое поддержали 243 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский поручил Верховной Раде принять закон о легализации игорного бизнеса в Украине до 1 декабря 2019 года.

18 октября Кабинет министров зарегистрировал в Раде соответствующий законопроект.

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Теги: #игорный бизнес#игорный бизнес в Украине