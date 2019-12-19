Рада не поддержала легализацию игорного бизнеса в Украине
19:24, 19 декабря 2019Разное
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За принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 213 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Раде не хватило голосов для легализации казино в Украине / фото 112.ua
Верховная Рада провалила в первом чтении голосование за законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине.
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Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект №2285 проголосовали 213 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
После этого председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков внес предложение о направлении законопроекта в профильный комитет для подготовки к повторному первому чтению, которое поддержали 243 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский поручил Верховной Раде принять закон о легализации игорного бизнеса в Украине до 1 декабря 2019 года.
18 октября Кабинет министров зарегистрировал в Раде соответствующий законопроект.
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