Трех руководителей Samsung отправили в тюрьму за уничтожение доказательств мошенничества

Прокуроры обвинили руководство биофармацевтической компании в том, что оно приказывало своим подчинённым уничтожать и скрывать внутреннюю документацию, которая могла бы использоваться для доказательства факта мошенничества.

Суд Южной Кореи сегодня заключил под стражу трёх руководителей компании Samsung Electronics, которые замешаны в скандале, связанном с уничтожением доказательств предполагаемого мошенничества.

Читайте такжеSamsung отдаст на аутсорсинг китайцам пятую часть своих смартфонов

Прокуроры начали расследование в подразделении Samsung Biologics после того, как южнокорейский контролирующий орган заподозрил компанию в завышении собственной стоимости в 2015 году на 4,5 трлн вон, что приблизительно равно $3,82 млрд, пишет Reuters.

Прокуроры обвинили руководство биофармацевтической компании в том, что оно приказывало своим подчинённым уничтожать и скрывать внутреннюю документацию, которая могла бы использоваться для доказательства факта мошенничества. Проведённое расследование показало, что около двух десятков настольных компьютеров, ноутбуков и серверов были спрятаны в пространстве под полом на заводе Samsung Biologics, который расположен неподалёку от Сеула.

«Смелость преступных деяний обвиняемых выходит за пределы воображения и ошеломляет общественность. Большинство жителей Южной Кореи хотят, чтобы Samsung стала мировой компанией высшего класса, способствующей экономике страны. Однако если такой рост основан на нарушениях и незаконных действиях, он не будет приветствоваться», — сказал судья во время вынесения фигурантам приговора сроком до двух лет.

Адвокаты обвиняемых отказались от комментирования ситуации.