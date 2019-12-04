Samsung презентовал в Украине первый гибкий смартфон (фото)

Samsung Galaxy Fold наконец доехал до Украины.

Компания Samsung представила в Украине гибкий смартфон Galaxy Fold стоимостью 56 999 гривень.

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Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на заявление менеджера продуктового маркетинга "Samsung Electronics Украина" Евгения Кима.

"Мы рады, что смогли сделать украинцам подарок под Новый год. Вспомните когда вы чувствовали революционные изменение в смартфоне? Вот это именно тот случай - это революционный девайс", - отметила рассказала руководитель бизнеса мобильных устройств Samsung Electronics Ukraine Эллина Лебедева.

Компания выделяет в новой модели четыре особенности :

- Гибкий экран;

- Multi display - три активных программных окна на основном экране;

- Синхронизация внешнего и внутреннего дисплеев;

- Шесть камер с разным функционалом;

- Непрерывный просмотр контента.

Не обошлась презентация и без троллинга конкурентов. "Если вы спросите почему я сказал, что мы на рынке одни, то в 2018 году наша доля на рынке составляла 83,4%. Нас не догонят", - подчеркнул Евгений Ким.

Экран смартфона рассчитан на 200 000 открытий. Производитель утверждает, что если даже открывать его по 100 раз в день, его хватит на пять лет.