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Министр инфраструктуры инициирует увольнение своей заместительницы

16:32, 22 ноября 2019
Разное
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Криклий инициирует увольнение Клитиной / фото УНИАН

Министр инфраструктуры Владислав Криклий на следующий Кабмин внесет представление относительно освобождения от должности заместителя министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Александры Клитиной после ее заявлений в переписке с пранкером Джокером.

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«Я принимаю решение, как министр инфраструктуры, - на следующий Кабмин внести представление относительно увольнения заместителя министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Александры Клитиной с должности», - написал Криклий на своей странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, ранее пранкер Джокер опубликовал переписку с заместителем министра инфраструктуры Александрой Клитиной, которая накануне стала фигуранткой скандального разговора нардепов от "Слуги народа" о том, что якобы она попала на свою должность через постель.

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Теги: #скандал#Мининфраструктуры