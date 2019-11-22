Министр инфраструктуры инициирует увольнение своей заместительницы

По словам Криклия, когда он предложил ей уволиться по собственному желанию, то Клитина дала понять, что хочет начинать собственную политическую карьеру и будет использовать ситуацию, чтобы бороться за пост министра.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий на следующий Кабмин внесет представление относительно освобождения от должности заместителя министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Александры Клитиной после ее заявлений в переписке с пранкером Джокером.

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«Я принимаю решение, как министр инфраструктуры, - на следующий Кабмин внести представление относительно увольнения заместителя министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Александры Клитиной с должности», - написал Криклий на своей странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, ранее пранкер Джокер опубликовал переписку с заместителем министра инфраструктуры Александрой Клитиной, которая накануне стала фигуранткой скандального разговора нардепов от "Слуги народа" о том, что якобы она попала на свою должность через постель.