Премьер поручил новому главе Госгеонедр навести порядок в ведомстве за два месяца

Он подчеркнул, что до конца года ведомство должно подготовить максимальное количество спецразрешений на пользование недрами для выставления на аукционы.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил новому главе Государственной службы геологии и недр (Госгеонедр) Роману Опимаху навести порядок в ведомстве за два месяца.

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«Вам, господин Роман, в течение двух месяцев навести здесь порядок. Эти все истории с кордонами, которые тут находятся (в здании Госгеонедр - УНИАН), иногда 4 двери надо пройти, чтобы попасть в кабинет руководителя, - это все средневековье», - сказал Гончарук в ходе представления нового главы ведомства.

«Я уверен, что орган должен стать открытым, весь документооборот должен быть максимально оцифрован», - добавил премьер.

Также он подчеркнул, что до конца года ведомство должно подготовить максимальное количество спецразрешений на пользование недрами для выставления на аукционы, а коррупция в Госгеонедр должна уйти в историю.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября Кабинет министров уволил главу Государственной службы геологии и недр Олега Кирилюка и объявил конкурс на вакантную должность.

6 ноября Кабинет министров Украины назначил исполнительного директора Ассоциации газодобывающих компаний Украины Романа Опимаха главой Государственной службы геологии и недр.