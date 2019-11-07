В декабре Украина обсудит с ЕС обновление Соглашения об ассоциации – торгпред

Ранее о необходимости внесения изменений в соглашение об ассоциации заявил вице-премьер Дмитрий Кулеба.

Украина и ЕС 18-19 декабря проведут масштабный обзор условий двусторонней торговли, в рамках которого должна быть сформирована стратегия по ее обновлению.

Читайте такжеУкраина стремится получить перспективу членства в ЕС - Пристайко

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление торгпреда Украины Тараса Качки.

"19-20 декабря в Брюсселе мы проведем заседание торгового комитета. Мы уже договорились о том, что в его рамках проведем анализ нынешней ситуации в условиях нашей торговли. И поэтому по его результатам мы должны окончательно сформулировать нашу стратегию по обновлению и модернизации соглашения", - считает Качка.

Напомним, о необходимости внесения изменений в соглашения об ассоциации заявил и вице-премьер Дмитрий Кулеба. Однако, он предпочитает говорить не о пересмотре, а о модернизации соглашения и приведении ее к реальности.