Кулеба назвал пять приоритетов интеграции Украины в ЕС

По словам Кулебы, Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС является основой реформ в Украине.

На 5-м заседании Комитета ассоциации Украина - ЕС, которое началось 5 ноября в Брюсселе, обсуждаются направления дальнейшей европейской интеграции Украины. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, открывая заседание, назвал пять приоритетов в этом направлении.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Правительственный портал".

Вице-премьер напомнил, что нынешнее правительство "является первым в истории Украины, которое внесло в свою официальную программу деятельности амбициозную цель - достичь экономических копенгагенских критериев членства в ЕС в течение следующих пяти лет".

По словам Кулебы, Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС является основой реформ в Украине. "Однако значение и потенциал настоящего Соглашения значительно больше, потому что интеграция Украины в ЕС на основе этого соглашения является также и путем к усилению Европейского Союза".

Он поблагодарил ЕС за партнерство: "Мы ценим вашу твердую поддержку и солидарность в условиях продолжающейся российской агрессии, поскольку Россия продолжает разрушать нашу страну, незаконно оккупировав Крым и часть Донецкой и Луганской областей, а также распространяя дезинформацию и ненависть по всей стране", - подчеркнул вице-премьер.

Он также подчеркнул, что Украина ценит поддержку ЕС в проведении реформ в стране.

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Кулеба очертил пять текущих приоритетов интеграции Украины в ЕС. Это, во-первых, секторальная интеграция. "Я призываю вас разработать конкретные совместные шаги, дорожные карты, программы и планы действий для поддержания высокой динамики интеграции Украины в цифровой и энергетические рынки ЕС, упрощения таможенных формальностей в торговле с ЕС, а также в сфере юстиции, свободы и безопасности", - отметил вице-премьер.

Вторым приоритетом является преодоление последствий изменения климата и энергоэффективность. "Я представляю правительство, которое воспринимает проблему изменения климата серьезнее, чем предыдущее. Мы от всей души приветствуем Европейское зеленое соглашение. Украина готова стать надежным партнером ЕС в декарбонизации, включая общую с ЕС энергетическую систему", - сказал представитель украинского правительства.

Третьим приоритетом он назвал приведение положений Соглашения об ассоциации в соответствие с реальным ростом торговли, в частности путем пересмотра тарифов, беспошлинных квот и расширения потенциала путем заключения соглашения ACAA ("промышленный безвиз") после завершения соответствующих двусторонних процедур.

"Мы надеемся как можно быстрее встретить в Киеве миссию оценки ЕС по вопросам ACAA", - отметил Дмитрий Кулеба.

Четвертым приоритетом является европейская интеграция в регионах Украины - так называемая децентрализация евроинтеграции. "На прошлой неделе в Мариуполе я участвовал в открытии регионального офиса ЕС. Ваше видение такого присутствия на местах прекрасно соответствует видению нашего правительства в части открытия офисов европейской интеграции во всех регионах Украины. Я был бы очень благодарен, если бы Европейский Союз мог нас поддержать в этом начинании. Я надеюсь, вы разделяете моё убеждение, что в интересах ЕС объединиться с Правительством с целью дальнейшего распространения европейских ценностей, стандартов, практик и инструментов, действовать согласованно, глубже и эффективнее ", - подчеркнул вице-премьер.

Пятым приоритетом является восстановление инфраструктуры Донбасса.

Кулеба отметил, что на пути достижения этих целей есть много ограничений как бюрократия, финансовые и политические потрясения, отсутствие амбиций или чрезмерные амбиции. "Но следует помнить изречение: если есть воля, найдется и способ. Я рассчитываю на желание обеих наших сторон максимально использовать Соглашение об ассоциации для того, чтобы вместе двигаться вперед ради украинского народа и Европы в целом", - подчеркнул вице-премьер.

Он также призвал коллег как из Украины, так и из Европейской комиссии воспользоваться возможностями этого визита, чтобы установить прямые контакты: "Чем лучше мы знаем и понимаем друг друга, тем больше сможем планировать и достигать вместе".