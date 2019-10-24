Дубилет рассказал, как будут защищены тексты электронных законов

По его словам, при отмене обязательной публикации законов в печатных изданиях документы будут публиковаться с электронно-цифровой подписью.

В случае отмены обязательной публикации законов и подзаконных нормативно-правовых актов в печатных изданиях документы будут публиковаться с наложенной электронно-цифровой подписью.

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Об этом министр сообщил Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет на странице в социальной сети Facebook.

«Публикация актов будет не просто на веб-странице, как текст на каком-то новостном издании. Будет публиковаться документ с наложенной электронно-цифровой подписью (ЭЦП) и с меткой времени», - сказано в сообщении.

Министр Кабмина добавил, что вчерашний законопроект, которым правительство хочет отменить обязательную публикацию законов в печатных изданиях, вызвал волнение у украинцев касательно того, что это может позволить задним числом подменять тексты актов.

«Во-первых, ЭЦП дает гарантию, что этот документ невозможно изменить. Если хотя бы одна буква меняется - это легко увидеть. Во-вторых, все видят время наложения ЭЦП на файл. Это время синхронизируется с центральными серверами АЦСК. То есть вариант, когда текст изменяется и затем на него накладывается новая ЭЦП, тоже невозможно», - добавил он.

Дубилет отметил, что подделать ЭЦП практически невозможно, а «если бы в Украине можно было манипулировать ЭЦП, страна имела бы гораздо большие проблемы».

Он также сказал, что бумажные версии нормативно-правовых актов по-прежнему будут рассылаться в ключевые архивы.

«Ну и, наконец, для тех, кто все же верит в старую добрую бумагу. Каждый акт, когда принимается по закону, рассылается в бумажном виде во все ключевые архивы. То есть даже если произойдет какой-то апокалипсис или подмена, бумага сможет прийти на помощь», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины инициирует отмену обязательной печати законов и подзаконных нормативных актов в печатных правительственных изданиях «Урядовый курьер» и «Голос Украины».

В Кабмине отмечают, что данное решение обосновано тем, что на печать и распространение газеты государство нецелесообразно тратит финансовые, материальные и человеческие ресурсы, в то время как вся информация о законах и подзаконные нормативные акты все равно дублируются на официальных сайтах органов исполнительной власти.