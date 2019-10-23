Правительство хочет отменить обязательную печать законов в «Урядовом курьере»

Документы Кабинета министров, включая проект госбюджета, будут публиковаться на Едином веб-портале органов исполнительной власти.

Кабинет министров Украины инициирует отмену обязательной печати законов и подзаконных нормативных актов в правительственном издании «Урядовый курьер». Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

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«Боремся с архаизмами. Правительство инициировало отмену обязательной печати законов и подзаконных нормативных актов в газете «Урядовый курьер». Теперь документы Кабинета министров, включая проект Государственного бюджета Украины, будут публиковаться на Едином веб-портале органов исполнительной власти. Законопроект будет вскоре передан в Верховную Раду», - сказано в сообщении.

В Кабмине отмечают, что данное решение обосновано тем, что на печать и распространение газеты государство нецелесообразно тратит финансовые, материальные и человеческие ресурсы, в то время как вся информация о законах и подзаконные нормативные акты все равно дублируются на официальных сайтах органов исполнительной власти.

Как сообщал УНИАН, в Кабинете министров Украины начали внедрять структурные изменения, которые будут предусматривать экономию бюджетных средств и эффективное управление.