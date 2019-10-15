В Украине запущена платформа инвестиций в недвижимость

Высокая доходность обычно предусматривает высокие риски, но платформа Bulkestate.com гарантирует надежность.

У украинцев появилась возможность заработать на европейской экономике – по европейским правилам и с доходностью, в разы превышающей ту, которую сегодня есть в Украине. На рынок страны выходит разработанная в Европе платформа коллективных инвестиций в недвижимость Bulkestate.com.

Высокая доходность обычно предполагает высокие риски. В случае с Bulkestate.com надежность инвестиций обеспечивается многоступенчатой системой защиты от ошибки.

«Каждый предлагаемый инвесторам проект сначала оценивает компетентная команда Bulkestate, состоящая из юристов и оценщиков», – рассказал Алексей Абасов, соучредитель компании в Украине.

Привычным для украинцев инструментом пассивного дохода всегда были банковские депозиты. Но после экономического кризиса и прекращения работы почти 90 проблемных банков люди ищут новые варианты заработать.

«В этой ситуации и физлица, и бизнес ищут новые способы заработка, сравнимые по надежности с банковским депозитом, и краудфандинговые инвестиции в недвижимость — как раз такая альтернатива», – говорит соучредитель Bulkestate.com Игорь Пунтус.

Подробно объяснять преимущества инвестиций в недвижимость нет необходимости: в нормальной экономике она растет в цене и даже после кризисных спадов восстанавливает утраченные позиции.

«Защищенные недвижимостью инвестиции по определению надежнее большинства альтернативных вариантов. Вкладывая в облигации или акции, всегда существует риск резкого обесценивания активов. В случае с недвижимостью такое возможно только в периоды каких-то совсем ужасных кризисов, как это было в 2008 году, но такие катаклизмы случаются нечасто», – считает Игорь Пунтус.

Проблема в том, что для заработка на недвижимости в обычной ситуации необходимо сразу вложить как минимум сотни тысяч евро (если речь идет о квартире на не самом дорогом рынке) , а если инвестор хочет для минимизации рисков составить портфель из нескольких объектов, счет идет на миллионы.

Краудфандинг (или коллективные инвестиции) позволяет заработать на недвижимости при гораздо меньших вложениях. К примеру, минимальная сумма инвестиций на Bulkestate.com составляет 50 евро; на данный момент средняя доходность профинансированных через эту платформу проектов — около 14% годовых, так что даже небольшой вклад позволяет на выходе получить не микроскопический доход.

Еще одно преимущество этой схемы – экспертиза. В обычной ситуации инвестор, вкладывая существенную для себя сумму в недвижимость, должен хорошо понимать, в каком техническом состоянии находится конкретный объект, что будет с территорией вокруг него, как развивается экономика страны и города, где он находится, а также многое другое. Все это возможно, но сложно.

Bulkestate.com упрощает жизнь инвесторам, предоставляя собственную экспертизу: в команду входят профессионалы из отрасли финансов, управления и развития недвижимости, IT – все с многолетним опытом работы в крупных европейских компаниях.

«В Европе есть и другие платформы коллективных инвестиций в недвижимость. Что нас выделяет на общем фоне — так это партнерская сеть и, соответственно, процедура согласования проектов. Пока аудиторы и оценщики не подтвердят, что да, проект стоящий, предложенные цифры не взяты с потолка, ни один объект не появится у нас онлайн», – заметил Игорь Пунтус.

Также для компании очень важно грамотное юридическое сопровождение всех процессов и защита клиентов. «В Украине нашим юридическим партнером стала успешная и профессиональная адвокатская компания. Мы уверены в том, что наши клиенты получат качественную защиту как в вопросах, которые касаются документов, так и вопросы защиты денег», – рассказал Алексей Абасов.