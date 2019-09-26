Гончарук заявил о намерении ликвидировать "схематоз" в Госгеокадастре и Госгеонадрах

Кабмин уже уволил руководителей Госгеокадастра, Госгеонадр и Госагентства лесных ресурсов.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил о намерении ликвидировать теневые схемы в ряде органов государственной власти.

Читайте такжеУкраинцы должны получить доступ ко всем кадастрам - Гончарук

Как сообщил он во время совещания в Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, речь идет как раз о Госгеокадастре, а также Государственном агентстве лесных ресурсов и Государственной службе геологии и недр.

Премьер также указал, что Кабмин уже уволил руководителей этих органов.

"Я исхожу из того, что эти три органа были глубоко коррупционными... Это все должно прекратиться. Я хочу транслировать один простой месседж: "схематозу" нужно положить конец всем вместе", - сказал он.

При этом Гончарук отметил, что всерьез намерен решить эту проблему. Поэтому он советует не надеяться, что это просто громкие слова.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров уволил главу Государственной службы геологии и недр Олега Кирилюка и главу Государственного агентства лесных ресурсов Владимира Бондаря.