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Кабмин уволил глав Госгеонедр и Госагентства лесных ресурсов

14:58, 25 сентября 2019
Разное
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Иллюстрация REUTERS

Кабинет министров уволил главу Государственной службы геологии и недр Олега Кирилюка и главу Государственного агентства лесных ресурсов Владимира Бондаря.

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Как сказано в сообщении на правительственном портале, данные кадровые решения Кабмин принял на сегодняшнем заседании.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку до конца года провести "полную кадровую перезагрузку" в Госгеокадастре, Госгеонедр, Государственной архитектурно-строительной инспекции, Госэкоинспекции, Укртрансбезопасности и Укравтодоре.

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Теги: #Госгеонедр#Госгеокадастр#коррупция в Украине