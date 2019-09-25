Кабмин уволил глав Госгеонедр и Госагентства лесных ресурсов

Ранее президент Владимир Зеленский поручил Кабмину провести кадровые чистки в ряде органов власти.

Кабинет министров уволил главу Государственной службы геологии и недр Олега Кирилюка и главу Государственного агентства лесных ресурсов Владимира Бондаря.

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Как сказано в сообщении на правительственном портале, данные кадровые решения Кабмин принял на сегодняшнем заседании.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку до конца года провести "полную кадровую перезагрузку" в Госгеокадастре, Госгеонедр, Государственной архитектурно-строительной инспекции, Госэкоинспекции, Укртрансбезопасности и Укравтодоре.