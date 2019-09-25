Глава ГАСИ Кузьмин уволен - инспекция получила нового временного руководителя

Кабинет министров назначил и. о. председателя Госархстройинспекции Александра Строкача.

Кабинет министров назначил исполняющим обязанности председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) Александра Строкача, который ранее занимал пост директора департамента ГАСИ по архитектурному контролю и надсмотра.

Читайте такжеГончарук собирается уволить всех неэффективных руководителей, которые "пилят" наши с вами ресурсы

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

«Назначен и. о. председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины - Александр Строкач. Бывший (теперь уже) руководитель Сергей Кузьмин уволен», - написал он.

Как сообщал УНИАН, 29 марта Кабинет министров назначил главой Государственной архитектурно-строительной инспекции Сергея Кузьмина, который с июня 2015 года по январь 2019 года занимал должность главы государственного предприятия "Специализированная государственная экспертная организация - Центральная служба Украинской государственной строительной экспертизы".

Однако, в июле на то время вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, заявил, что Сергей Кузьмин не прошел испытательный срок. По словам Зубко, Кузьмин не выполнил поставленные перед ним задачи, среди которых было внедрение электронного кабинета, реструктуризация ГАСИ и так далее. Более того, количество отказов выросло с 20 до 70%.